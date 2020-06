Aplicativo atua no combate à violência contra a mulher

“Sabemos que as mulheres são as que mais sofrem ataques e enfrentam circunstâncias de perigo a maior parte do tempo. Nesse período de pandemia, em que muitas vezes elas têm que dividir o mesmo teto com o agressor sem nem poder sair de casa, isso se agrava ainda mais”, disse o prefeito.

Para baixar o aplicativo, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e fazer o cadastro com seus dados pessoais.

Dentro do app, estão dois tipos de alerta: o “laranja”, que pode ser acionado por qualquer mulher em situação de risco, e o “vermelho”, para aquelas que já tem alguma medida protetiva concedida pela Justiça impedindo seu agressor de manter proximidade.

Depois de acionado o alarme, uma equipe da Guarda Civil Municipal se desloca até o local da ocorrência e adota os procedimentos necessários.