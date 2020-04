Caieiras registra a terceira morte por Coronavírus

Desta vez foi um idoso de 78 anos com histórico de hipertensão, diabetes e anemia, o que o enquadra no grupo de risco. Até o momento, o município apresenta 88 os casos notificados. São 34 aguardando confirmação do Instituto Adolfo Lutz, 36 descartados, 18 confirmados e, agora, a segunda morte computada.

Como medida adotada pela prefeitura, os detalhes da pessoa que faleceu e das pessoas confirmadas com a Covid-19 não serão divulgados para preservar os pacientes, de forma que possam se recuperar integralmente.

Em nota, a prefeitura lamentou mais esse óbito na cidade em razão do vírus. “É dolorido para nós transmitir notícias como esta, mas claramente estamos seguindo nosso protocolo de transparência com todos, e temos que pedir, de todo o coração, mais uma vez, que não saiam de casa”.

Ainda no comunicado, reforça o pedido para as pessoas ficarem em casa respeitando a quarentena e o isolamento social. “Nos últimos dias temos visto muitas pessoas nas ruas, que parecem não ter preocupação alguma com suas vidas nem com a de suas famílias, ou entendido a real situação desta doença. Ela mata! E tem devastado países. Vamos aprender a dar valor ao empenho que nossos profissionais da saúde, autoridades e colegas tem feito. Vamos ser empáticos”.