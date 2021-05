Caieiras registra 208 mortes por Covid-19. Mais de 5 mil pessoas estão curadas

Desde que a contagem dos casos foi iniciada, ocorreram 18.689 notificações da doença. Dessas, 12.125 foram descartadas e 372 pessoas aguardam resultado do teste.

O bairro de Laranjeiras continua liderando em número de mortes com 38 registros. Na sequência aparecem o Centro com 33, Vila dos Pinheiros (20) e Jardim dos Eucaliptos (14). Apenas o Jardim San Diego não registrou nenhum óbito desde o início da pandemia.

As localidades com mais infectados são Laranjeiras com 1.419 casos, seguido por Jardim Marcelino (603), Jardim dos Eucaliptos (547) e Vila dos Pinheiros (530).

Quanto ao número de curados, Laranjeiras também lidera esse ranking com 1.226 pessoas que se recuperaram da doença. Em seguida aparecem Jardim Marcelino (491), Jardim dos Eucaliptos (486) e Vila dos Pinheiros (430).

Taxa de ocupação

Ocupação de Leitos (Enfermaria Adulto): 42,5%

Ocupação de Leitos (Enfermaria Pediátrica): 50,0%

Ocupação de Leitos (UTI Adulto): 79,5%

Ocupação de Leitos (UTI Pediátrica): sem ocupação

Ocupação de leitos de suporte ventilatório: 27,3%

*taxa de ocupação regional (Consórcio Cimbaju)