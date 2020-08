Caieiras registra 1.657 casos, 1302 curados e 79 mortes pela Covid-19

Desde que a contagem dos casos foi iniciada, ocorreram 4.789 notificações da doença. Dessas, 3075 foram descartadas e 57 pessoas aguardam resultado do teste.

Laranjeiras continua sendo o bairro com maior número de infectados com 329 casos, seguido pelo Jardim dos Eucaliptos (160), Jardim Marcelino (147) e Vila dos Pinheiros com (145). Dentre as pessoas que morreram, Laranjeiras aparece novamente na frente com 16 óbitos. Na sequência aparecem o Centro (10), Vila Miraval e Jardim Marcelino (6), Serpa, Nova Era e Vila Rosina (5). A morte mais recente foi de um morador do Jardim Vitória, segundo a prefeitura.

Quanto ao número de curados, Laranjeiras também lidera esse ranking com 249 pessoas que se recuperaram da doença. Em seguida aparecem Jardim dos Eucaliptos (128), Jardim Marcelino (125), e Vila dos Pinheiros (120).

Confira a lista completa no quadro abaixo: