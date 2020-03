Caieiras reforça ações no combate ao novo coronavírus. Confira as decisões

As decisões tomadas foram as seguintes:

– Criação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, por meio do Decreto n.º8232/20.

– Os funcionários com mais de 60 anos, gestantes e doentes crônicos terão a possibilidade de fazer home office, ou seja, trabalhar em casa, a partir de amanhã, terça-feira (17/03), com exceção daqueles das áreas de Segurança e Saúde.

– Na Saúde: os serviços da saúde trabalharão com todo seu contingente, que, inclusive, teve as férias canceladas. Os atendimentos odontológicos estão suspensos, devido ao risco de contaminação próprio desse tipo de serviço, vez que a transmissão do vírus se dá pelas vias aéreas. A exceção são os casos emergenciais.

– Na Educação: a determinação, na rede municipal, segue o que foi orientado pela Secretaria Estadual de Educação, ou seja, a suspensão gradativa das aulas nas escolas e creches. Ainda nessa semana, a Secretaria Municipal de Educação fará reuniões com os pais para entender a necessidade de cada um. A SME destaca ainda que tomará as providências para atender as orientações da Secretaria Estadual da Saúde quanto aos procedimentos de higiene e etiqueta respiratória.

A suspensão total do funcionamento de escolas e creches valerá a partir do dia 23/3. Essas recomendações se estendem para as escolas particulares do município.

– No Esporte: todas as atividades físicas coletivas serão suspensas gradativamente e interrompidas por completo a partir de 23/03. As atividades que envolvem o público da melhor idade serão paralisadas totalmente a partir de amanhã, 17/03.

A Pista de Atletismo, por ser local aberto, funcionará normalmente, porém, a recomendação, neste momento, é evitar aglomerações. Todos os ginásios poliesportivos estarão fechados.

– No Desenvolvimento Social: fechamento imediato do CDI e do CCI.

– No Fundo Social: Interrupção imediata dos cursos em andamento.

– Na Ação Cultural e Turismo: Fechamento dos equipamentos públicos da Pasta (Teatro, CECIN, Centro de Eventos Ícaro DTO) e interrupção de todos os cursos em andamento e eventos programados de acordo com a evolução dos casos de COVID-19 no país como um todo.

Cancelamento da encenação da “Paixão de Cristo”.

Paço Municipal

– No setor de Protocolo: as solicitações de serviços via protocolo deverão ser feitas exclusivamente via online, através do site da Prefeitura de Caieiras pelo seguinte link: https://caieiras.sp.gov.br/?id=servicos-secretarias.

– PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador): A recomendação é que os munícipes utilizem o aplicativo SINE Fácil para a consulta de vagas e agendamento de entrevistas, em vez de procurar atendimento presencial no PAT, por conta da necessidade de evitar aglomerações.

Vale lembrar que a prefeitura já oferece em seu site diversos serviços que podem ser consultados online.

– Nos comércios e estabelecimentos: é recomendado o fechamento de estabelecimentos em geral, principalmente: academias, igrejas, lojas, etc, por até 30 dias. Em relação a eventos particulares em espaços privados: a recomendação, conforme nota do Governo do Estado, é o cancelamento de eventos que concentrem mais de 500 pessoas.

É recomendado que quem esteja com sintomas de gripe ou resfriado (que são parecidos com os de COVID-19), fique em casa, e só procure atendimento médico em casos de falta de ar ou piora do quadro de saúde.