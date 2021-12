Caieiras receberá o espetáculo teatral musicado Transform-Ação

Com um tema importante e atual, o espetáculo Transform-Ação conta a história dos personagens Maria das Dores, Belly, Junior e Estrelinha que vivem uma aventura e tem como missão combater um desastre ambiental. Nesse processo os personagens vão mostrar que objetos descartados no lixo podem se transformar em algo legal através da reciclagem, a importância descartar o lixo de forma correta e de se manter higienizado. Ao final do espetáculo terá um bate papo sobre os assuntos abordados na peça e os alunos receberam uma cartilha com mais informações e dicas sobre o tema.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um assunto pautado nas principais entidades mundiais e governos devido à sua importância, sendo uma das metas da Agenda 2030. Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos 2018/2019 publicados pela Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 2018, foram gerados 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSUs) . O estudo revela que 29.5 milhões de toneladas acabaram em lixões ou locais similares. E o índice nacional de reciclagem é de apenas 3%.

O lixo descartado de forma incorreta pode ser prejudicial à fauna e à flora, além de contaminar o solo e a água, impedindo o plantio e o consumo no local. Sendo assim, a reciclagem é a única forma de diminuir os impactos causados pelo lixo e conscientizar a população é fundamental para a sua execução.

O espetáculo é viabilizado pelo Ministério do Turismo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com patrocínio Solví Essencis Ambiental. O projeto é realizado pela Rekriarte Produções, com coprodução da D’color Produções Culturais. Ambas são empresas que assessoram, planejam e executam projetos culturais para o desenvolvimento social, em parceria com instituições, produtoras e artistas dos mais diversos segmentos. E apoio cultural da Poiesis Gestão Cultural e OC Oficinas Culturais.

Solví

A Solví Essencis faz parte de um grupo nacional de multi soluções ambientais integradas e tem em seu DNA o compromisso de proteger o meio ambiente, trabalhando para atender as necessidades básicas da sociedade e se comprometendo em deixar um legado sustentável para as futuras gerações.