Caieiras recebe mais 790 doses da vacina contra a Covid-19

De acordo com a municipalidade, nesse lote foram entregues 790 doses do imunizante da Oxford/Fiocruz que, somadas com o quantidade recebida anteriormente, contabilizam um total 1830 vacinas entregues.

Nessa primeira fase a vacina continua sendo direcionada aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate a pandemia.