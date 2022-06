Caieiras recebe evento voltado ao turismo

Promovido pela Secretaria de Ação Cultural e Turismo, juntamente com o Grupo de Trabalho de Turismo do CIOESTE, Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, o evento que contou com apresentação artística sobre o turismo, palestra e roda de conversa, teve como objetivo o incentivo a economia e busca por enriquecer a vida cultural, turística e social de Caieiras.

Participaram da apresentação o prefeito Lagoinha, o vereador Fabricio Calandrini, o Secretário de Ação Cultural e Turismo, Wesley Gonçalves, o Presidente do AMITUR, Jarbas Favoretto, o Diretor da CIOESTE, Valdir Baptista, o Interlocutor da Cultura e representante da CIOESTE, Evaldo Claudiano de Almeida, além de representantes do Sebrae, Senac Osasco, empreendedores e convidados da área do turismo.

