Caieiras recebe espetáculo gratuito sobre mercado de trabalho para jovens

O teatro conta a história de Pedro Neto. Prestes a completar 17 anos, o jovem passa por uma entrevista frustrada na empresa em que seu pai trabalha. Decepcionado, ele tem um reencontro com seu amigo imaginário de infância. A partir daí, eles passam por diversas experiências juntos e busca respostas para começar sua trajetória profissional e encontrar um trabalho que o complete e conseguir construir um futuro promissor. Voltado aos jovens, a personagem principal passa por diversos conflitos e assume as responsabilidades da vida adulta.

Jovens do mercado de trabalho

O desemprego atingiu 13 milhões de pessoas no Brasil, entre os meses março abril e maio deste ano, de acordo com o IBGE. Neste contexto de crise, o primeiro emprego é um desafio ainda maior para os jovens brasileiros, parte da população bastante afetada neste cenário. A desocupação entre os jovens está na casa dos 40% no país. A população entre 18 e 24 anos é a que mais sofre com a falta de trabalho.

Buscar uma formação sólida, cursos complementares e acompanhar as tendências são algumas orientações de especialistas. “Diante deste cenário, utilizamos o teatro para chegar ao público jovem e passar dicas importantes sobre vida profissional e mercado de trabalho”, afirma Fellipe Rossi, supervisor de eventos do Grupo Komedi.