Caieiras recebe concurso de fanfarras e bandas

Ele será realizado em 20 e 21 de outubro a partir das 9 horas, no Estádio Municipal Carlos Ferracini e manterá as mesmas inovações trazidas nos anos anteriores com várias opções de entretenimento para toda a família, como a Feira Gastronômica, Feira de artesanato e brinquedos infláveis para as crianças.

No tocante a apresentação, conforme determina o regulamento, as corporações deverão apresentar músicas de estilo popular, com o objetivo de mostrar ao público a variedade do trabalho artístico desenvolvido pelas fanfarras e bandas. Também está mantida a inclusão da categoria Banda Musical de Marcha, uma das formações musicais mais tradicionais da cultura brasileira, muito conhecida no interior paulista e mineiro como “banda de coreto”.

A principal novidade desta edição fará com que as corporações apresentem uma música do gênero marcha/dobrado em um dos trajetos de desfile que ganhará meio ponto extra.

Poderão participar corporações das seguintes categorias técnicas: fanfarra simples, fanfarra com 1 pisto, banda musical de marcha e banda marcial.

O Estádio Municipal Carlos Ferracini fica na Rua Portugal, nº 300, Centro. A entrada é gratuita.