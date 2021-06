Caieiras recebe apelido de ‘Parque da Kikolândia’

As especulações ganharam força tão logo quando foi anunciada a equipe de secretários municipais, em sua maioria, como nomes de pessoas de fora do município.

Desde então, outras ações chamam atenção e já é pública e notória a influência dele nos atos decisórios da administração de Caieiras. Isso pode ser comprovado pela imposição de contratação de empresas do ex-burgo mestre francorrochense, sobretudo nas áreas de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, na indicação de nomeação de Secretários e diretores.

Hoje, por exemplo, a Fundação Juquery, presidida pelo irmão de Kiko, toma conta de todo o aparelho administrativo da Saúde. Apesar da secretária de saúde anterior indicada por ele ter sido exonerada por graves problemas de gestão, a substituta dela teve o mesmo apadrinhamento exógeno.

Vacinação no quarto escuro

Por falar em nova Secretária de Saúde, Carolina Domingues do PC do B, já chega com a bagagem pesada como noticiado pelo jornal Regional News recentemente. Porém, o horizonte para ela também está carregado de nuvens pesadas. Para começar, há denúncias de que o esquema de fura fila da vacinação foi realizado em 6 de junho, em detrimento da população em geral que é preterida por grupos de funcionários públicos selecionados como supostamente prioritários.

Em reunião secreta vazada na internet, sob o comando da Dra. Luciane Mosca, ex-Diretora de Proteção Social de Franco da Rocha e atual Secretária de Desenvolvimento Social de Caieiras, os servidores do setor foram contemplados com a picada da vacina contra a Covid-19 em quarto escuro e impedidos de adentrar no recinto com celular.

Na lista vip constam os nomes de vários servidores [quadro abaixo] ligados à pasta. Assim, a Dra. Carolina terá de relatar o caso criminoso, em tese, para o prefeito Lagoinha tomar providências administrativas no sentido de exonerar todos os envolvidos, se é que poderá fazê-lo sem a aprovação de seu superior hierárquico.

Esquema entre servidoras com tino empresarial

Como é público, a Dra. Mosca é proprietária da empresa Emancipare, que tem como atividade serviço de assistência social. De igual atividade, a sua colega Katiele Felippe, mulher do Marcelo Nascimento e funcionária da Prefeitura de Franco da Rocha, também é empresária e sócia da empresa K&M Consultoria, que faz também assessoria na área de serviço social. Com tino empresarial, as duas já teriam alinhado a contratação da empresa K&M Consultoria para dar cursos de capacitação para o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Para tanto, não encontrarão dificuldades perante a Diretoria de Compras e Licitações, que, não tem qualquer cerimônia em fazer Cartas Convites ou dispensa de licitação dessa extirpe, conforme se avolumam denúncias na Justiça a esse respeito na “Kikolândia”, apelido dado a atual administração por caieirenses.

O prefeito Lagoinha e a Secretária de Desenvolvimento, Luciane Mosca, foram procurados para se manifestar, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.

Kiko Celeguim, desta vez, não respondeu diretamente as perguntas feitas pelo RN alegando ser brincadeira os questionamentos.

*Matéria escrita por Hermano Leitão