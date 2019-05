Caieiras recebe 3º Meeting de Ciclismo de Pista

As atividades serão realizadas durante toda a sexta-feira, 31, a partir das 9 horas; sábado às 8h e domingo às 8 horas. Nos três dias de competição, o evento vai até as 18 horas.

O Velódromo de Caieiras é um dos poucos do Estado de São Paulo com fácil acesso, por conta disso, o prefeito Gersinho Romero tem fomentado a prática do ciclismo na cidade, incentivando essa atividade que não é tão popular como outras modalidades.