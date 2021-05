Caieiras realizará o “Dia D” da vacinação contra a gripe no sábado (29)

De acordo com a prefeitura, além da imunização, também será feita a atualização da caderneta de vacinação (apenas em UBSs que possuam sala de vacina) com vacinas que façam parte do calendário vacinal e estejam no período de imunização que estejam em atraso.

A vacinação contra a Influenza, até o momento, segue para o público-alvo: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e professores das escolas públicas e privadas.

UBSs com sala de vacina

Cias

Laranjeiras

Jd. Nova era

Jd. Marcelino

Vl. Rosina

Vl. Pinheiros

Morro Grande