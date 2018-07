Caieiras realiza o “Julho Amarelo”

No dia 16 às 10 horas, o Paço Municipal de Caieiras sediará uma palestra voltada principalmente às manicures, que também culminará na busca ativa de salões onde essas profissionais atuem, oferecendo testes rápidos e orientações sobre a doença; já a partir do dia 16 ao dia 31, a Vigilância Epidemiológica realizará testes rápidos para Hepatite B e C e vacinação contra hepatite B, no CIAS, e nas UBS Laranjeiras, Vera Tereza, Nova Era e Marcelino, das 8h às 16h de segunda a sexta-feira; e na Praça Pró-polo, os testes rápidos ocorrerão nos dias 21 e 28, das 8h às 16h.

As Hepatites virais são provocadas por diversos vírus, são eles: A, B, C, D e E, sendo que os dois últimos são mais frequentes na África e na Ásia; já no Brasil, estima-se pelo Ministério da Saúde que muitas pessoas possam ter os vírus B ou C em seu organismo sem nenhuma manifestação, dessa forma, sem sintomas.

Essa doença atinge o fígado, de maneira que ocasiona uma inflamação, devido ao uso de alguns medicamentos, uso de álcool e também de outras drogas; doenças autoimunes, metabólicas e genéticas, também podem ser causa da doença.

Quanto a transmissão, ela varia de acordo com o vírus, podendo ser através de contato sexual, exposição vertical (mãe/filho), contato com objetos contaminados, fecal/oral e acidentes biológicos em geral.

Os testes rápidos para Hepatites têm função de triagem, sendo que em caso de resultado positivo, é necessária a realização de exame laboratorial, garantido pelo SUS (Sistema Único de Saúde), assegurando toda a assistência necessária pela Saúde aos munícipes caieirenses.