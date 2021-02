Caieiras realiza Drive-Thru da vacinação contra a Covid-19

Para receber as doses, o público alvo deverá apresentar documento com foto, comprovante de residência e carteirinha de vacinação comprovando a primeira dose feita no município.

A ação será realizada no Centro Cultural na Rua Argentina, 400 – Jardim Santo Antônio, no horário das 9h às 16h.

Números da vacinação

A campanha de vacinação contra a covid-19 teve início em Caieiras no dia 22 de janeiro. Até o momento foram entregues pelo Governo do Estado, quatro lotes de imunizantes, que totaliza uma quantia de 4098 doses.

Atualmente estão sendo vacinados profissionais da saúde, idosos das ILPIS, idosos acamamos cadastrados no SAD e idosos com 90 anos ou mais.

Os demais grupos devem aguardar a atualização do cronograma, que será feita conforme a entrega de novos lotes e disponibilidade de doses. Até a quarta-feira, 10, segundo dados da prefeitura, 2005 pessoas tinham sido vacinadas.