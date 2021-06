Caieiras realiza cadastro presencial para segunda chamada da castração

De acordo com a prefeitura, os moradores de Laranjeiras que ainda não cadastraram seu animalzinho de estimação, podem se dirigir à Etec Paulo do Carmo Monteiro – Rua Ermênio de Oliveira Penteado, nº 30. O procedimento será realizado nos dias 10 e 11 de junho, das 10 às 15 horas.

O que devo levar?

Cópias dos seguintes documentos: comprovante de endereço do bairro Laranjeiras em nome do proprietário do pet, RG, CPF e carteirinha de vacina (caso seu pet tenha).

No ato do cadastro informar quantos animais possui, idade, se é macho ou fêmea e espécie (cão ou gato).

Importante ressaltar: NÃO É NECESSÁRIO LEVAR O PET NO DIA DO CADASTRO.

Segundo a prefeitura, a escolha deste bairro como prioritário se deu através de levantamento do Censo Pet, onde foi apurado ser o bairro com maior número de animais não castrados e também pelo surgimento de casos de leishmaniose.