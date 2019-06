Caieiras promoverá o projeto “GO Skateboarding Day”

As atrações disponíveis aos munícipes serão: a exibição do documentário “Ninguém Andou Mais do Que Eu”, com o Jeff Cocon, a lenda do skate nacional e produtor Claudio Versollato; exposição de fotos, com o fotógrafo Heverton Ribeiro; demonstração de manobras de freestyle com os profissionais: Paulo Folha Citrangulo, Brownzinho Mendes, Per Canguru e convidados; e demonstração com atletas da Equipe “Anjos Guerreiros” de esporte adaptado, com Sérgio “Pato”.

Além disso, Live painting com o artista caieirense Bonga Mac, Discotecagem com o DJ Manga e Pocket Show com a banda Velho Oeste 011. O evento contará com a presença e atletas profissionais e amadores da região.

O Centro de Eventos Ícaro Della Torre fica na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, km 35.