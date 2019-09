Caieiras promove passeio ecológico no sábado, 21

A concentração será às 8h no Velódromo Municipal de Caieiras, onde a Secretaria de Esportes e da Juventude disponibilizará profissionais da área para promover exercícios de alongamento e aquecimento aos pedestres e ciclistas para dar início ao passeio. A saída está prevista às 9 horas, com previsão de término às 12 horas.

O percurso de bicicleta será de aproximadamente 10km, já a caminhada contará com um percurso de aproximadamente 5,5km. O passeio contemplará parte do Parque Estadual do Juquery.

A iniciativa visa ressaltar as belezas naturais e valorizar as áreas de preservação ambiental do município.

Em comemoração à Semana do Turismo, a Secretaria de Ação Cultural estará presente acompanhando o trajeto e explicando a história e a importância desse patrimônio ambiental na cidade.

Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, será feito o plantio de árvores na entrada do Complexo do Juquery.

A Secretaria de Segurança Pública e mobilidade urbana acompanhará o trajeto para garantir a segurança dos visitantes e a proteção das áreas ambientais e a Secretaria de Saúde fará a vacinação contra a febre amarela para aqueles que ainda não se imunizaram.

Orientações importantes:

– Proibido fumar no parque

– Não sair da trilha

– Risco de animais peçonhentos

– Não orientado levar animais domésticos

– Levar sua garrafinha de água

– Vestes (boné e roupa leve)

– Usar repelente e protetor solar.