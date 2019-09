Caieiras promove o “Empreenda Rápido”, programa repleto de ações aos empreendedores

O “Empreenda Rápido” é um programa do Governo de SP com o Sebrae-SP, que tem como objetivo oferecer em um só lugar tudo o que o empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio.

No dia do evento, serão atendidos aqueles interessados em receber desde instruções para abrir um negócio até empréstimos para financiar suas ideias e inscrições para cursos de qualificação profissional.

Os empreendedores formais e informais podem conhecer os seguintes serviços de perto, que também farão parte da plataforma Empreenda Rápido: abertura de empresa com agilidade (ação conjunta da Jucesp e Sebrae SP); opções de crédito com as melhores taxas de juros do mercado; cursos de gestão e educação financeira do Sebrae SP; Sebrae Móvel; acessar o mercado por meio de parcerias com plataformas digitais. Por meio do Banco do Povo SP, o empreendedor terá acesso a linhas de microcrédito de até R$ 50 mil, com as menores taxas de juros entre as instituições financeiras do país, a partir de 0,35% ao mês. Já pela Desenvolve SP, as micro e pequenas empresas terão acesso a financiamentos de até R$ 500 mil para capital de giro com prazos de 36 meses.

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e de Emprego também disponibilizará diversos serviços para a população, incluindo: atendimento do PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador; informações e inscrições para cursos de qualificação profissional no Núcleo de Formação e Capacitação Profissional Mário Meneguini; prestação de serviços de defesa do consumidor, seja para consumidores ou empresas, com o PROCON, o CIEE Móvel, para informações sobre vagas e inscrições de aprendizagem e estágio de estudantes jovens e adolescentes e a ACONTAR, prestando esclarecimentos sobre contabilidade.