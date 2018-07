Caieiras promove a II Festa Italiana e Cia

Mais uma vez, diversas atrações foram programadas para oferecer aos presentes a cultura musical italiana. Na sexta, 6, a Banda Sapore Di Napoli, o corpo de balé do Centro Cultural Izaura Neves e o músico Edson Lellis Pachequinho se apresentam no local. No sábado, 7, Tony Angeli, o músico caieirense Edson Lellis, o grupo Folklorístico Stella Bianca e o balé do CECIN serão atrações. Por fim, no domingo, 8, a parte musical fica por conta do cantor grego radicado no Brasil, Patrick Dimon e Pachequinho.

Além de muita música, a Festa Italiana terá um mural com os sobrenomes de famílias que fizeram a história da cidade de Caieiras, exposição de fotografias antigas, praça de alimentação com comidas típicas italianas, vinhos, queijos e feira de artesanato e o “spazio bambini”, para as crianças.

A ideia é que os sobrenomes que não constarem no mural sejam acrescentados pela própria família durante o evento.

Tanto na sexta-feira quanto no sábado, o evento será das 19 às 23 horas e, no domingo, das 12 às 16 horas.

O Teatro Municipal Maestro Sergio Valbusa, fica na Avenida Marcelino Bressiane, n.º 200, Serpa, Caieiras. A entrada é gratuita.