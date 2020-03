Caieiras oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu

As atividades são realizadas as quartas e sextas-feiras das 16h às 17h30. A modalidade também está disponível na unidade esportiva de Laranjeiras, nos seguintes períodos: terça e quinta-feira, das 10h30 às 11h30 e das 15h às 17 horas.

De acordo com a secretaria, todas as inscrições devem ser feitas direto nas unidades, com os professores responsáveis. Vale ressaltar que somente hidroginástica, natação, yoga e pilates, as inscrições são realizadas na Secretaria de Esportes e da Juventude de acordo com a disponibilidade das vagas.

O Cegam fica na Rua Dr. Armando Pinto, n.º 733, Centro. Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone: (11) 4445-3800 / 4605-2129.