Caieiras não recebeu vacina para imunizar contra a raiva

Em busca de explicação, entramos em contato com a prefeitura que informou não ter recebido doses da vacina antirrábica para a realização da campanha nesse mês. Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Saúde de Caieiras foi comunicada por meio da Nota Informativa do Ministério da Saúde, e também pelo Ofício Circular IP DG 06/18, do Governo do Estado, que não receberá as doses da vacina antirrábica para a realização da campanha de vacinação animal em agosto, como estava previsto. Por isso, a imunização de cães e gatos na cidade não será efetuada neste ano, uma vez que o município não pode adquirir as vacinas, cuja obrigação é do Ministério.

Segundo a nota da pasta, a entrega da próxima remessa deste imunobiológico pelo laboratório fabricante está prevista para ocorrer a partir de novembro de 2019. Caso o município venha a receber as vacinas em quantidade suficiente, a partir de novembro de 2019 a campanha será realizada.