Caieiras não recebeu dose suficiente para vacinar toda população

É o caso de Caieiras que continuará destinando a vacina apenas aos grupos prioritários. De acordo com a prefeitura, o município não recebeu o número de dose suficiente para todos e ressalta que apenas o público-alvo entre eles, idosos, crianças, gestantes, profissionais de saúde e professores pode se vacinar.

A vacina é gratuita e protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul: o H1N1, o H3N2 e uma linhagem do tipo B.