Caieiras Music traz grandes nomes da música brasileira

No dia 8 se apresentam Ferrugem e Dilsinho, dois grandes nomes do samba romântico que estão estourados Brasil à fora.

A noite de sexta-feira, 9, reunirá três atrações arrebatadoras: a alegria da Turma do Pagode, a emoção da dupla Marcos & Belutti, e a descontração dos meninos do Sorriso Maroto.

No sábado, 10 de agosto, a elegância e experiência do cantor Daniel se juntam ao carisma de uma das duplas que está entre os primeiros lugares nas paradas de todo País, Humberto & Ronaldo. O cantor e compositor Renan Augusto completa a programação da noite, trazendo hits consagrados.

Para encerrar em grande estilo, o domingo, 11 de agosto, será um presente de dia dos pais: Péricles e Mumuzinho apresentam seus maiores sucessos e encerram o Caieiras Music 2019.

O espaço escolhido para sediar o evento é o Centro De Eventos Ícaro D.T.O. (Antigo MAC) e contará com toda estrutura, incluindo praça de alimentação.

Os ingressos estão à venda pelo site da Ticket 360 com valores a partir de R$ 25,00. A exceção será no domingo, que contará com entrada gratuita para a pista, mediante entrega de 1Kg de alimento não perecível e sujeito à lotação do espaço.

Vale destacar que em todos os dias de evento os participantes poderão escolher a opção de ingresso solidário, que custa quase o mesmo valor da meia entrada e, para ter direito, basta entregar um quilo de alimento não perecível no dia do evento. Todos alimentos arrecadados ao longo dos quatro dias serão doados a instituições da cidade, uma forma de se divertir e ainda ajudar a quem mais precisa.

Serviço

Caieiras Music 2019

Centro De Eventos Ícaro D.T.O. (Antigo MAC) – Rod. Pres. Tancredo de A. Neves, KM 35 – Centro – Caieiras/SP

Datas: de 8 a 11 de agosto. Abertura dos portões: 8, 9 e 10/8 às 19h e 11/8 às 17h