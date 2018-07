Caieiras massacra Lagoinha

Mais uma vez, Caieiras sobe ao pódio na disputa, ao derrotar e eliminar a cidade de Lagoinha, por 2 a 0, no evento que contou com a presença do prefeito Gersinho, vice Adriano Sopó e comitiva. Com o resultado, a equipe se classificou para a semifinal.

A partida será contra São Sebastião, time da casa, na sexta-feira, 27. Se vencer, joga a final no sábado, 28.