Caieiras leva vacinação da gripe aos bairros. Campanha vai ate dia 30

As equipes da Vigilância Epidemiológica de Caieiras estão circulando em vários bairros para vacinar os grupos prioritários contra a gripe. Nessa semana, elas estiveram no Jardim dos Eucaliptos e no Jardim Marcelino, próximo ao Mirante do Cristo, para aplicar a vacina contra a gripe, mas já passaram em vários outros bairros.