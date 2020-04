Caieiras lança programa à famílias de baixa renda

O programa disponibiliza um vale no valor de R$ 72 para a compra de gás por famílias de baixa renda cadastradas no Programa Bolsa Família.

De acordo com a prefeitura, o dinheiro será depositado automaticamente a todas as famílias cadastradas no programa a partir da edição do Decreto que regulamente o programa.

Além do vale para compra do gás, que será fornecido através do Fundo Social de Solidariedade, ainda serão feitas a arrecadação e distribuição de alimentos para os munícipes em vulnerabilidade social devidamente cadastrados no Programa Federal.

O programa “Caieiras estende a mão”, que de imediato foi aprovado pelos vereadores da cidade, ainda prorroga no prazo de 60 dias o pagamento de impostos como: ISSQN, IPTU E TLF, por pessoas físicas e jurídicas afetadas pela inatividade devido à crise do Coronavírus.