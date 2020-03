Caieiras lança ações preventivas contra o Covid-19

Em Caieiras, medidas foram adotadas seguindo orientações de esferas Federal e Estadual, mas transformadas a realidade municipal. Em entrevista ao jornal Regional News, o prefeito Gersinho Romero citou as principais ações definidas em reunião na segunda-feira, 16, com o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, criado para atender a população nesse período.

Até a quarta-feira, 17, eram 17 casos suspeitos no município. “Estão realizando exames e vamos aguardar o resultado. Quatro foram descartados”, disse.

Segundo Gersinho, o poder público está fazendo a parte dele e pede que os cidadãos colaborem. “Nesse momento atuamos para fazer a população ficar em casa, evitando aglomerações e o contato com outras pessoas. Esse comitê, que faz parte das ações, foi criado para evitar que o munícipe venha até o Paço Municipal resolver seus problemas”, falou Gersinho.

Dentre as ações anunciadas pelo prefeito foi priorizada medidas em benefícios dos idosos, que estão no grupo de risco. O dia 31 de março é o prazo final para o pedido de isenção do IPTU para aposentados e pensionistas. Para evitar que se desloquem até a prefeitura, foi autorizado resolver essa questão por telefone. “Eles poderão pedir a isenção por telefone, sem sair de casa”, disse o administrador.

Outra medida adotada foi a suspensão das atividades do CCI, Centro de Convivência para Idosos e CDI, Centro Dia para Idosos, que tem prática voltada a pessoas da terceira idade.

De acordo com Gersinho, essa foi uma semana de orientação, principalmente no que atinge as Secretarias de Educação, Esporte e Cultura. “A partir de segunda-feira, 23, aulas e cursos serão interrompidos. Todos os eventos também foram cancelados, incluindo a Paixão de Cristo. A Festa dos Estados foi adiada de maio para setembro. Funcionários públicos com mais de 60 anos foram dispensados, com exceção da Saúde e Segurança”, informou, orientando a população a se cadastrar nos canais da prefeitura para receber informações via WhatsApp e de forma oficial.

Outra recomendação é para as pessoas que estejam com sintomas de gripe ou resfriado, parecidos com os de COVID-19. O prefeito pede que fiquem em casa e só procure atendimento médico em casos de falta de ar ou piora do quadro de saúde.

Mais detalhes podem ser acessados aqui.