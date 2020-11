Caieiras: Jovens são preparados para entrar no mercado de trabalho

O Projeto Reação teve início no mês de novembro com previsão de término na primeira quinzena de dezembro deste ano. Desenvolvido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e de Emprego, trata-se de um projeto voltado para jovens entre 14 e 17 anos com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho, além de buscar o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais.