Caieiras investe no combate a Covid-19

De acordo com o prefeito Gersinho Romero, o Centro Médico foi montado nesse prédio que já tinha sido projetado com o objetivo de abrigar um Pronto Atendimento e já possuía toda a estrutura necessária.

“Esse é um momento atípico para todos, e em que nós temos que ter firmeza, uma gestão de pulso firme, acima de tudo, compromisso com a vida de cada um. Seguindo todas as determinações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, conseguimos, em tempo recorde, abrir o nosso Hospital de Campanha, num local que já tem tudo o que é preciso para acolher os caieirenses afetados pela COVID-19”, destacou o prefeito.

O secretário da Saúde, Dr. José Eduardo, informou que a porta de entrada para o tratamento de COVID-19 no município é o centro de triagem, localizado no prédio do Centro Médico de Especialidades, abaixo do Pronto Socorro Infantil, a partir do qual os pacientes testados como positivos e com necessidade de acompanhamento hospitalar serão encaminhados para o Centro Médico.

Ainda segundo ele, os pacientes que necessitarem de leitos de UTI, e portanto, de atendimento de maior complexidade, serão encaminhados para os hospitais estaduais de referência da região, via CROSS, central de regulação de vagas do Governo do Estado.

Além dos 32 leitos no Centro Médico de Combate à COVID-19, o Pronto Atendimento Municipal Rosa Santa Pasin Aguiar conta com mais oito leitos voltados para infectados pelo novo Coronavírus, e mais dez na rede privada. Ou seja, no total Caieiras conta com 50 leitos unicamente dedicados ao tratamento da COVID-19.

Na rede pública, são 9 respiradores para auxiliar os casos que necessitarem desse tipo de intervenção. E se porventura, for preciso remoção para os hospitais estaduais de referência, as ambulâncias de UTI do Saur, Serviço de Atendimento de Urgências, estarão à disposição.