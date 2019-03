Caieiras institui o “Programa Pré-Natal Masculino”

O Programa consistirá no acompanhamento da saúde do homem durante a gravidez de sua esposa ou companheira. Durante o período da gestação, o homem realizará exames de rotina e testes rápidos, como: sorologia para hepatite B e C, HIV, sífilis, diabetes, colesterol e pressão arterial, e se necessário, serão solicitadas consultas complementares.

Além de receber informações sobre os riscos e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e sobre a possibilidade de realização de cirurgia de vasectomia, o homem também poderá acompanhar a gestante durante a realização de todos os exames no período da gravidez.

Com essa medida, o prefeito visa contribuir para a manutenção das boas condições da saúde masculina, ao mesmo tempo em que acompanha a gestação do futuro de Caieiras.