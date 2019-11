Caieiras inicia segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo

Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa com a carteirinha de vacinação em mãos. Desta vez, o estão sendo convocados para a imunização os adultos de 20 a 29 anos. Essa medida visa intensificar a vacinação ao público-alvo da doença, que é mais suscetível a casos graves e óbitos.

As vacinas podem ser encontradas no CIAS, Vera Tereza, Laranjeiras, Vila Rosina, das 7 às 17 horas e nas salas do Jardim Nova Era e Marcelino das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira.

No “Dia D” oito unidades de saúde estarão funcionando. São elas: CIAS, Vera Tereza, Laranjeiras, Nova Era, Vila Rosina, Marcelino, Calcárea e Santa Inês, das 8 às 16 horas.

Vale lembrar que as crianças de 6 meses até 5 anos que ainda não foram vacinadas, também devem comparecer nas unidades para serem imunizadas.