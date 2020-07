Caieiras inicia rastreamento de assintomáticos de Covid-19

De acordo com a prefeitura, a ideia é propor e incentivar a realização de um isolamento adequado como forma de conter ou minimizar a disseminação do vírus no município.

As primeiras ações aconteceram no sábado, 18, com a equipe preparada atendendo da melhor forma possível e orientando os munícipes quanto aos procedimentos necessários, seja no caso de uma confirmação ou na precaução daqueles que não testaram positivo, mas mesmo assim estiveram ou estão em uma situação de contato de risco.

O município foi dividido em duas áreas para melhor controle e monitoramento do trabalho.

É importante destacar que, de acordo com relatos das equipes, alguns profissionais foram mal recebidos em algumas residências e também alguns endereços não estavam corretos. Por essa razão, a prefeitura pede a colaboração da população com a ação e receba as equipes. “Elas estão trabalhando pelo bem de todos nós. Sempre dê as informações corretas nas Unidades de Saúde Pública para podermos conter o vírus de maneira eficiente”, pediu a municipalidade.