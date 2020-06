Caieiras inicia construção de Memorial Histórico e Cultural

Em razão disso, a prefeitura, por meio da Secretaria de Ação Cultural e Turismo, convida as famílias caieirenses para participarem dessa importante construção, com a cessão de depoimentos, cópias de fotos, vídeos, documentos, revistas, recortes, jornais, objetos, escritas ou qualquer outro objeto relevante que possa compor o acervo.

No mesmo local do Memorial, será instalado o CIT (Centro de Informações Turísticas) que potencializará os atrativos turísticos da cidade por meio dos segmentos: eventos, negócios, religiosos, desportivos, aventura, ecoturismo e turismo sustentável, balneário, intercambio, gastronômico, social e pedagógico.

“É importante que essa e as próximas gerações conheçam as nossas origens e entendam como a nossa cidade se construiu”, destacou o prefeito. “Nossa cidade tem muita história para contar, são 143 anos, desde 1877, quando o Coronel Antônio Prost Rodovalho comprou a terra ao longo do Rio Juquery, vieram os imigrantes, que construíram os fornos de cal, a instalação da Cia. Melhoramentos e a participação da sociedade no movimento pró-emancipação que fez com que a nossa cidade surgisse 61 anos atrás”, finalizou.

Toda colaboração será bem-vinda, pois em breve Caieiras contará com um local acolhedor e apropriado para visitação do acervo. Faça parte dessa História: entre em contato com a Secretaria da Ação Cultural e Turismo, pelo e-mail: memorial.cultura@caieiras.sp.gov.br, ou através dos telefones: 4442-7010 / 7011 / 7014.