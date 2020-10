Caieiras inicia Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação

O grupo alvo da vacinação contra a poliomielite são crianças de um ano a menores de cinco anos de idade, que deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Na multivacinação, o público-alvo são as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. O objetivo é analisar se o esquema de vacinação desse grupo está completo e, para aqueles que estiverem faltando alguma vacina, serão aplicadas as doses necessárias

A vacina estará disponível nas UBS: Cias, Laranjeiras, Vera Tereza, Morro Grande e Vila Rosina de segunda a sexta-feira das 07h às 17h. Nas UBS do Nova era e Marcelino de segunda a sexta-feira das 07h às 13h.

As ações têm como objetivos reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no país, oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

Protocolos de segurança

Em razão da pandemia do coronavírus, vale ressaltar que os serviços de vacinação de rotina irão obedecer às diretrizes estaduais sobre distanciamento social.

Não há, até o momento, contraindicações médicas conhecidas para vacinar pessoas com infecção por COVID-19. Para se minimizar o risco de transmissão da COVID-19, pessoas com suspeita ou com confirmação devem ser isoladas por pelo menos 3 dias depois do desaparecimento dos sintomas, com tempo mínimo de isolamento de 14 dias do início dos sintomas.

Se a pessoa com COVID-19 (suspeita ou confirmada) estiver em um centro de saúde ou hospitalizada que tenha sala de vacinação ou rotina de vacinação estabelecida, essa pessoa deve ser vacinada de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, no momento da recuperação e da alta, respeitando as medidas apropriadas de prevenção e controle de infecções.