Caieiras inicia campanha de vacinação contra o sarampo no dia 10

Seguindo o calendário nacional, a Secretaria da Saúde de Caieiras dará início a primeira etapa da campanha que segue até 13 de março.

Nessa fase será feita a atualização da caderneta de vacinação da população-alvo: na faixa etária de 05 a 19 anos de idade.

De acordo com a prefeitura, a vacina estará disponível nas UBS: Cias, Laranjeiras, Vera Tereza e Vila Rosina de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h, e nas UBS do Nova Era e Jardim Marcelino, de segunda a sexta-feira das 7 às 13 horas.

No dia 15 de fevereiro, sábado, será realizado o “Dia D”, no qual todas as unidades de saúde de Caieiras estarão abertas das 8 às 16 horas, disponibilizando a vacina e atualizando a caderneta.