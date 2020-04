Caieiras inicia cadastro de alunos que necessitam de alimentos

Para ter direito ao kit de gêneros alimentícios, é necessário:

• Ter filhos matriculados na Rede MUNICIPAL de Educação (EMEMI/EMEF)

• Ligar para os números: 4445-9222 / 9199 / 9224 / 9234 / 9268 ou 9269 das 9h às 16h e responder a um questionário

As secretarias de Desenvolvimento Social e da Educação esperam com essa ação, auxiliar as famílias dos alunos que sofreram algum impacto com a suspensão das aulas e consequentemente, da merenda escolar.