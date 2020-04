Caieiras inaugura Centro Médico de Combate ao Coronavírus

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com mais esse espaço, agora o município dispõe de 40 leitos sendo 32 nesse hospital de campanha e 8 no Pronto Atendimento Municipal. Desse total, 9 são semi-intensivas e contam com respiradores.

Outros dez leitos foram reservados pela prefeitura junto a rede privada para atender os casos na cidade.

Participaram da solenidade de inauguração o prefeito Gersinho Romero, vereadores, Dr. Peter Ekschimiedt, juiz de direito, e líderes religiosos.