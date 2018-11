Caieiras implanta programa de legalização de imóveis

Com as novas diretrizes para a Reurb, Regularização Fundiária Urbana, regidas pela Lei Federal n.º 13.465/2017 e pelo Decreto n.º 9310/2018, o que antes era possível ser feito somente pelo Estado, agora passa a ser feito pela prefeitura de Caieiras. Isto é, todo o processo para a regularização e legitimação de posse de imóveis em áreas urbanas do município pode ser feita apenas em âmbito municipal, sem mais depender do apoio do Estado.