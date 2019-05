Caieiras ganhou 32 medalhas de ouro em Festival de Taekwondo

Os atletas caieirenses receberam 32 medalhas de ouro, entre as modalidades: kyorugui (luta), poomse, salto em altura e quebramento.

O prefeito Gersinho Romero e o vice Adriano Sopó incentivam fortemente o esporte no município, pois acreditam no papel transformador que ele tem para com a vida das crianças e jovens caieirenses.