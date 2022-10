Caieiras ganha um moderno Centro de Hidroterapia

O espaço é destinado a pacientes da rede de atendimento das UBSs, que já realizam acompanhamento de fisioterapia, mas que possuem a necessidade de uma alternativa de tratamento. A hidroterapia é considerada uma das possibilidades de reabilitação dentro da fisioterapia.

A piscina aquecida é equipada com o que há de mais moderno no tratamento de pessoas que precisam dessa qualificação e, além da estrutura que oferece acomodação adequada, nossos pacientes terão acompanhamento devido com fisioterapeutas qualificados.

Estiveram presentes na inauguração integrantes do Colegiado da Saúde, o prefeito Gilmar Lagoinha, o subprefeito Luiz Aragão, o secretário de Esportes da Juventude Weriston Baldini, a secretária de Administração Valéria Araújo, o secretário de Habitação Paulão do Sítio e os vereadores Alemão da Barroca e Lagoinha Josi.

Siga o Rnews nas redes sociais