Caieiras ganha polo da Univesp

As inscrições para o vestibular 2º semestre já estão abertas e podem ser feitas até 19 de junho pelo site www.vunesp.com.br, clicando no link “Univesp – Processo Seletivo 2.º semestre 2018”. Para se inscrever não há limite de idade e a taxa de inscrição é de R$ 45.

Entre os cursos oferecidos no Polo Caieiras estão: Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em matemática e Pedagogia.

Com o intuito de auxiliar os munícipes que porventura tenham alguma dificuldade ou não possuam acesso à internet, a prefeitura abrirá duas centrais de apoio, uma no Núcleo Mário Meneguini e outra no Paço Municipal.

Além disso, a administração pública caieirense, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e de Emprego, proporcionará um cursinho preparatório, visando fazer com que os candidatos cheguem mais bem preparados ao vestibular da Univesp e tenham condições de ocupar as vagas oferecidas pela instituição.

O Núcleo Mário Meneguini fica na Praça Cláudio Manoel da Costa, s/nº, altura do número 400 da Avenida Pauliceia, em Laranjeiras, e o Paço Municipal na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº 207.

Os documentos necessários para inscrição são: RG, CPF, Comprovante de Residência, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (para homens), Histórico Escolar do Ensino Médio e a nota do ENEM do ano anterior, caso possua – todos eles devem ser originais.