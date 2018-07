Reunião contou com 2º Sargento Modanezi, Sub Cmt da Guarda Martins, inspetor chefe Barichello e Cap Badillo - Comando Caieiras (Divulgação)

Nesta semana, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Caieiras estiveram reunidas no gabinete do Capitão Badillo, quem está à frente da 5ª Companhia da PM, para tratarem de assuntos de segurança e prevenção no sentido de se alinharem e, com planejamento, evitar delitos na cidade.