Caieiras ganha destaque na Globo por conta do empenho ao isolamento social

De acordo com o Governo Municipal, a data se conecta ao Dia da Inconfidência (21), feriado de Tiradentes, e visa reforçar a importância de ficar em casa neste momento de pandemia em razão do coronavírus.

Leia também: Feriado da Consciência Pandêmica. Veja o que pode e o que não pode funcionar

O helicóptero da TV Globo esteve sobrevoando a cidade e mostrou o baixo movimento na cidade destacando a iniciativa da prefeitura que define que todos os estabelecimentos bancários e comerciais ficam proibidos de funcionar durante o feriado, com exceção dos serviços considerados essenciais, como farmácias e supermercados.

Embora o índice de isolamento social de Caieiras esteja acima da média do estado, as autoridades sanitárias de São Paulo consideram que o índice ideal é o de 70% para evitar o avanço do coronavírus e não sobrecarregar os sistemas de saúde dos municípios.