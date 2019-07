Caieiras foi má avaliada em tratamento de esgoto

A má avaliação no ranking que levou em consideração indicadores de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, de resíduos sólidos e destinação desses resíduos, fez que com o jornal Regional News procurasse o prefeito Gersinho Romero e a Sabesp para se manifestarem.

De acordo com o administrador público, nenhum litro de esgoto é tratado na cidade e que a responsabilidade por esse serviço é da Sabesp. “As obras das estações de tratamento tiveram início do governo do Geraldo Alckmin, mas infelizmente pararam todas no meio do caminho. Agora, estamos cobrando o governador João Doria para que dê prosseguimento e de fato prestem serviço. A previsão do governo do estado era de quem em 2019 quase 100% estaria em tratamento. A cobrança continua”, declarou.

A Sabesp, por sua vez, informou que coleta 89% de esgoto gerado na Região Metropolitana de São Paulo e trata 65% do esgoto coletado. Para otimizar o sistema de esgotamento em Caieiras, cujo índice evoluiu de 85,8%, Dez/2017, para 86,6%, Março/2019, e levar mais qualidade vida à população, a Companhia está investindo para implementação de um sistema compartilhado.

Vale ressaltar que parte significativa da implementação de tubulações de afastamento e encaminhamento estão em andamento, são cerca de 58 km. Também estão previstos mais 19 km de obras lineares para a 3ª fase do empreendimento.

O Sistema de esgotamento em questão é composto por Estações de Tratamento de Esgotos, interceptores, coletores tronco e redes coletoras de esgotos. Importante destacar que a primeira etapa do sistema tem conclusão prevista para até 2022, porém com entregas progressivas já a partir do final de 2019, com a entrada em operação da Estação de Tratamento de Esgotos Laranjeiras, em Caieiras.

Na primeira etapa estima-se atingir 90% de tratamento dos esgotos coletados para Caieiras, com universalização prevista com a conclusão da terceira fase em 2026.