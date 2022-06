Caieiras foi ‘invadida’ por Ovni e ETs? Entenda o mistério

Segundo relatou-se em grupos do Facebook e Instagram, os moradores acordaram com um enorme estrondo e um clarão. Parecia algo pesado e chegou a levantar a hipótese de queda de uma aeronave.

Na manhã do dia 14, a presença de caminhões do Exército Brasileiro trafegando pela cidade, aumentou as possibilidades de que algo estranho realmente tinha acontecido e a curiosidade ganhou mais proporção.

Foram tantas histórias contadas pela internet, mas sem nenhuma posição oficial das autoridades de segurança do município, Estado ou Federal. Nem mesmo da grande imprensa. Em algumas publicações, cogitaram ser mais um caso de acobertamento de fatos alienígenas como fizeram com Magé e Varginha.

O jornal Regional News acompanhou e acompanha o desenrolar desse assunto e procurou o Exército e a prefeitura de Caieiras para se manifestarem e, desta forma, ter uma informação oficial para divulgar. No que depender das respostas, os caieirenses podem ficar tranquilos, pois não houve nenhum registro sobre Ovni ou queda de aeronave.

De acordo com o Comando Militar do Sudeste, o Exército Brasileiro, não realizou nenhuma operação militar na cidade de Caieiras, no dia 14.

Confira a nota na íntegra:

“Em atenção à solicitação formulada por meio de mensagem eletrônica de 20 de Junho de 2022, o Comando Militar do Sudeste informa que no dia 14 de junho de 2022, o Exército Brasileiro não realizou nenhuma operação militar na cidade de Caieiras (SP).

Tendo em vista a cidade de Caieiras estar na rota entre a capital paulista e a cidade de Jundiaí, onde há Unidade Militar do Exército, o tráfego de viaturas ocorre eventualmente em deslocamentos administrativos entre estas cidades.

Além disso, o Exército não tem ciência de nenhuma ocorrência na região que envolva queda de aeronave ou similares.”

Já a assessoria de imprensa da prefeitura de Caieiras informou que equipes da Defesa Civil, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local no dia em que os boatos se espalharam pela internet e nada anormal foi encontrado. Segundo a nota, os agentes retornaram ao local no dia seguinte, onde mais uma vez, não se notou anormalidade na região.

