Caieiras foi contemplada pelo Programa Nossa Casa

O Secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary, assinou de forma digital, na terça-feira, 30, no Palácio dos Bandeirantes, as autorizações de convênios para 14 cidades paulistas receberem 16 empreendimentos.

Nesta primeira fase do programa, o objetivo é viabilizar 5.215 imóveis. A expectativa é que mais da metade atenda exclusivamente a demanda pública, que poderá adquirir as unidades a preço social. Em Caieiras, está prevista a construção 376 unidades habitacionais.

A informação foi confirmada pelo prefeito Gersinho Romero que deu mais detalhes do programa. “É o resultado de uma reivindicação feita por minha administração desde 2017. Junto a Secretaria de Planejamento buscamos parcerias para atender famílias de baixa renda de Caieiras. O município precisa de parceria assim para minimizar a demanda”, falou.

Segundo Gersinho, a área escolhida pela Secretaria de Habitação do Estado, entre as três indicadas, fica entre Laranjeiras e o Morro Grande. “O Nossa Casa chega para atender quem não consegue uma linha de crédito maior. O terreno foi definido e os tramites continuam”, disse.

De acordo com a Secretaria de Habitação de São Paulo, os interessados já podem fazer o registro de interesse para participar do programa no site http://www.nossacasa.sp.gov.br/. Sempre que o número de candidatos for superior às unidades sociais disponíveis, a seleção será realizada por meio de sorteios públicos.

