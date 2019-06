Caieiras está entre as 66 cidades escolhidas para sediar o Festival Paralímpico

As modalidades escolhidas pela equipe de coordenação do setor de Educação Física da Secretaria de Educação são: Tênis de Mesa, Vôlei Sentado e Paratletismo e as mesmas já estão sendo apresentadas nas aulas aos alunos da rede.

A iniciativa também conta com o apoio dos alunos do curso de Educação Física da Universidade Anhembi Morumbi e Professores de Educação Física da SME.

O município de Caieiras, após passar pela avaliação do CPB, Centro Paralímpico Brasileiro, comemorou o resultado do trabalho que vem sendo desenvolvido na Rede Municipal de Educação. O evento seguirá as orientações do CPB, pois todas as cidades sedes, estarão em atividade no dia 21 de setembro.

Para os coordenadores do Setor, Áide Nessi, Lucian Gomes e Claudiane Dias, o trabalho de inclusão na Educação Física Escolar, este ano, possibilitará maior participação do público, uma vez que os municípios vizinhos, associações e clubes da região, serão convidados a participarem do evento. “Será o momento de incluirmos toda a região numa grande festa”, diz a coordenadora Áide.

O prefeito Gersinho também comemorou a participação da cidade e parabenizou a toda a equipe de Educação Física da SME pelo trabalho de inclusão dos alunos.