Caieiras entrou para o Circuito entre Serras e Águas

Em 5 de dezembro, ocorreu a reunião mensal da câmara técnica de turismo responsável pelo planejamento e desenvolvimento turístico dessa região, no Centro Cultural.

O encontro contou com a presença de representantes do poder público, do Comtur, Conselho Municipal de Turismo, gestores e representantes da Adtur, Associação de Desenvolvimento Turístico, coordenadores e representantes dos municípios de Atibaia, Jarinu, Mairiporã, Pedra Bela. Fizeram parte também Bragança Paulista, Piracaia, Vargem, Bom Jesus dos Perdões, Guarulhos, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, Tuiuti.

Em parceria com o Senac-SP, a câmara temática vem fazendo um importante trabalho na criação de roteiros e rotas para a melhoria do planejamento para um bom turismo e excelência em receptividade dos turistas.

Foram definidas as ações para 2019, e toda primeira quarta-feira do mês, as reuniões acontecerão em alguma dessas cidades do circuito.

Dessa forma, os municípios participantes do Circuito entre Serras e Águas convidam comerciantes, empresários, membros do Comtur e da sociedade civil e artesãos que tenham interesse em participar desse planejamento e ajudar no desenvolvimento turístico da região, tornando essa oportunidade uma ótima experiência, que é fomentar o seu comércio e enobrecer a cidade junto a região das Serras e das Águas.