Caieiras entra no clima do Natal

A escolha do tema teve como inspiração a doceira e poeta goiana Cora Coralina (1889-1985), cujo trabalho é repleto de doçura, tanto na forma quanto no conteúdo, e também homenageia duas figuras muito conhecidas na cidade: Rosa Pasin Aguiar, “Rosinha Pasin” e Edviges Godoy Cardoso, “Dona “Duviges”.

O Papai Noel chega à Praça Pró-Polo, às 19 horas, em 6 de dezembro. Antes, acontece a Parada de Natal, às 18 horas.

“Concerto de Natal”

A Orquestra Filarmônica Melhoramentos Caieiras realizará em 10 de dezembro o tradicional “Concerto de Natal”, às 20 horas, no Teatro Municipal Maestro Sérgio Valbusa.

A regência ficará por conta de Luiz Crema, Charles Yuri e Alex Pereira, além de ter a participação dos alunos do coral Maestro Charles Yuri, e do coral Infantil do Projeto Ritmos e Acordes.

O teatro fica na Avenida Marcelino Bressiani, nº 178, no Serpa.

Programação

Os eventos natalinos organizados pela Prefeitura têm início no dia 6 de dezembro, com a Parada de Natal, às 18 horas, saindo da Praça Santo Antônio e indo até a Praça Pró-Polo, onde, em seguida, ocorre a chegada do Papai Noel, prevista para as 19 horas, com apresentação do Coral “Vozes Natalinas”, do Maestro Charles Yuri, e de Ballet com as alunas da Professora Cíntia Camila, da Escola Municipal de Arte.

Neste dia será realizada a abertura da Casa do Papai Noel e também serão acesas as luzes da Árvore de Natal, o evento ainda contará com uma feira de artesanato.

No sábado (7), e no domingo (8), a programação também começa às 19h, com o teatro “As Aventuras de Olaf, um Natal encantado”, do grupo teatral Art & Faces.

O Papai Noel estará na Praça Pró-Polo até o dia 22, sempre a partir das 19 horas. O artesanato caieirense também estará presente em todos os dias mostrando todo o seu potencial. Prestigie!